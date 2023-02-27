كوندوليزا رايس تشكّك في حظوظ انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، عن شكوكها في حصول أوكرانيا على عضوية "الناتو"، وانخراطها في إطار مبادئ الدفاع الجماعي للحلف.

وقالت رايس في لقاء مع شبكة CBS، يوم الأحد، عند سؤالها عمّا إذا كان يتوجب على أوكرانيا الانضمام إلى الناتو "إن هذا سيكون ارتقاء صعبا".

إقرأ المزيد

وأدرفت: "بحسب المادة 5 (اتفاقية واشنطن للدفاع الجماعي) التي تعتبر الهجوم على (عضو في الحلف) بمثابة الهجوم على الجميع، ومع ذلك، أعتقد أن أوكرانيا حاليا هي بحكم الأمر الواقع حليف قوي جدا لحلف الناتو، والعكس صحيح. وأتوقع أن يستمر هذا لأنني أعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى نوع من الترتيبات الأمنية مع أوكرانيا من أجل المضي قدما. ربما يكون من الجيد البدء في العمل عليها الآن".

وأضافت رايس أن الناتو نفسه محمي حاليا، لافتة إلى أن "الجزء غير الخاضع للحماية حاليا من المنطقة هي أوكرانيا. وهنا يتحدث الواقع عن وجود فراغ في وسط أوروبا. ومهما فعلنا يجب أن نضمن عدم وجود هذا الفراغ في المستقبل".

المصدر: تاس