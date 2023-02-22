بايدن لشرق الناتو في ذكرى "العملية الروسية الخاصة": "أنتم خط دفاعنا الأول"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن دول الجناح الشرقي للناتو تحتل الطليعة في مسألة الدفاع الجماعي للحلف، مبينا أنه "من المهم جدا" مواصلة حلفاء الناتو "التمسك ببعضهم البعض".

وقال بايدن ذلك، في كلمته اليوم الأربعاء بالعاصمة وارسو، خلال "قمة بوخارست التاسعة"، مشيرا إلى أنّه مع اقتراب الذكرى السنوية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "لهذا السبب أردت أن ألتقي بكم هنا اليوم شخصيا. بصفتكم الجناح الشرقي لحلف الناتو، فأنتم تمثّلون الخط الأمامي لدفاعنا الجماعي ".

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وفي الوقت نفسه، لفت الرئيس الأمريكي الانتباه إلى حقيقة أنه عندما كان سيناتورا أمريكيا (1973-2009) كان أحد أكثر المؤيّدين المتحمسين لتوسع الناتو نحو الشرق.

هذا وأكّد بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بمبادئ الدفاع الجماعي للتحالف. قائلا "سنحمي حرفيا كل شبر من (أراضي) دول الناتو".

بالإضافة إلى ذلك، أكّد أن دول الناتو "ستواصل دعمها الثابت لأوكرانيا".

وأضاف: "في هذه اللحظة المهمّة، أتطلّع إلى مناقشة الخطوات التالية التي يُمكننا اتخاذها معا للحفاظ على تحالفنا قويا ورفع مستوى ردع العدوان، لأنّه، في الواقع، ليست أوكرانيا فقط على المحك، وإنما الحرية أيضا. فكرة أن 100 ألف جندي سوف يغزون دولة أخرى ... لم يحدث شيء من هذا القبيل بعد الحرب العالمية الثانية. لقد تغير كل شيء بصورة جذرية. وعلينا أن نتأكد من أننا سنعيد كل شيء إلى طبيعته."

المصدر: تاس