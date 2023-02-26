وزارة المالية الروسية: العقوبات على صندوق الرفاه الوطني لن تؤثر في احتياطياته

أكدت وزارة المالية الروسية أن قيود الاتحاد الأوروبي على صندوق الرفاه الوطني الروسي لن تؤثر في احتياطيات الحكومة الروسية، وسيتم تنفيذ كافة المشاريع الوطنية التي تبناها الصندوق.

في يوم السبت، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد صندوق الرفاه الوطني الروسي، وجاء في وثيقة نشرتها الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن إدراج الصندوق في قائمة العقوبات يعود إلى أن روسيا استخدمت أرصدة الصندوق في عام 2022 لتغطية عجز الميزانية الفيدرالية الروسية الناجم عن العملية العسكرية في أوكرانيا، كما أن الحكومة تستعد لتغطية عجز الميزانية في 2023 و2024 عبر الصندوق.

وأعلنت وزارة المالية الروسية عن هيكلة تنظيمية جديدة لأصول الصندوق الوطني للرفاه، بحيث تم استبعاد الاستثمارات بالدولار، وتشكيل حصص مرنة من الأصول الأخرى، التي تقوم بشكل أساسي على اليوان الصيني والذهب، في حين سيتم إعادة النظر في حصة الاستثمار باليورو.

المصدر: نوفوستي