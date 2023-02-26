 
مباشر

وزارة المالية الروسية: العقوبات على صندوق الرفاه الوطني لن تؤثر في احتياطياته

أخبار العالم

وزارة المالية الروسية: العقوبات على صندوق الرفاه الوطني لن تؤثر في احتياطياته
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utr9

أكدت وزارة المالية الروسية أن قيود الاتحاد الأوروبي على صندوق الرفاه الوطني الروسي لن تؤثر في احتياطيات الحكومة الروسية، وسيتم تنفيذ كافة المشاريع الوطنية التي تبناها الصندوق.

في يوم السبت، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد صندوق الرفاه الوطني الروسي، وجاء في وثيقة نشرتها الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن إدراج الصندوق في قائمة العقوبات يعود إلى أن روسيا استخدمت أرصدة الصندوق في عام 2022 لتغطية عجز الميزانية الفيدرالية الروسية الناجم عن العملية العسكرية في أوكرانيا، كما أن الحكومة تستعد لتغطية عجز الميزانية في 2023 و2024 عبر الصندوق.

وأعلنت وزارة المالية الروسية عن هيكلة تنظيمية جديدة لأصول الصندوق الوطني للرفاه، بحيث تم استبعاد الاستثمارات بالدولار، وتشكيل حصص مرنة من الأصول الأخرى، التي تقوم بشكل أساسي على اليوان الصيني والذهب، في حين سيتم إعادة النظر في حصة الاستثمار باليورو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا