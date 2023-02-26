ضابط أمريكي يحذر من تحول أوكرانيا إلى أفغانستان أو"عراق" أخرى

أكد الضابط المتقاعد في مشاة البحرية الأمريكية، إيرل كاتاغنوس، في مقال لـAmerican Thinker أن أوكرانيا قد تتحول إلى عراق آخر أو أفغانستان بالنسبة للدول الغربية.

وانتقد كاتاغنوس فكرة أن روسيا قد خسرت في النزاع الأوكراني، فيما مستمرة في القتال منذ عام.

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وأضاف: "عدم رغبة الغرب في الاعتراف بهذه الحقائق "الروسية" لن يؤدي إلا إلى إخفاقات مثل العراق وأفغانستان".

وتتعرض المساعدات الأمريكية لانتقادات واسعة في الأوساط الأمريكية وحتى داخل الكونغرس، فقد وصفت النائبة الديمقراطية سيث مولتون والجمهورية مارغوري تايلور غرين، أزمة أوكرانيا بأنها "حرب بالوكالة" تشنها الولايات المتحدة وحلف "الناتو: ضد روسيا.

المصدر: RT