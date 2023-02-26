رجل أعمال تركي يخصص مبنى سكنيا لأسر المتضررين من الزلازل (صور)

خصص رجل الأعمال التركي، أرجان يافاش، مبنى سكنيا مؤلفا من 5 طوابق، لإيواء 11 عائلة متضررة من الزلزال، في مدينة أسكي شهير.

وقام يافاش، بإيواء عدد من الأسر المتضررة جراء سلسلة الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا، منذ الـ 6 من فبراير الجاري، في 11 شقة داخل المبنى، الذي يمتلكه مجانا مدة عام كامل.

وساهم متطوعون أتراك، بتأمين الأثاث للأسرة المتضررة، النازحة من ولايتي هاتاي وكهرمان مراش.

وذكر أحد المتضررين من الزلازل، والذي نزح مع عائلته من مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي، إلى مدينة أسكي شهير، أنه يقطن الآن في إحدى الشقق داخل المبنى الذي خصصه يافاش للمتضررين.

ولفت إلى أن أهالي المنطقة بدورهم ساهموا في تأمين مستلزمات البيت من الطعام حتى الأثاث، معربا عن شكره للأهالي ورجل الأعمال يافاش، ولأهالي المدينة الذين ساعدوه على تأمين الطعام والشراب.

ومن جانبه قال يافاش، إنه لا يطلب من الأسر التي ساعدها سوى الدعاء لوالده الراحل.