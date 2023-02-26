الخارجية الإسرائيلية: نبحث فتح سفارة لدولة بابوا غينيا الجديدة في القدس  

أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن دولة بابوا غينيا الجديدة، ستنشئ سفارة لها في مدينة القدس.

وشكر كوهين بابوا غينيا الجديدة، "على العلاقة الشجاعة التي تربط البلدين، ودعمها للمؤسسات الدولية وقرارها إنشاء سفارة لها في مدينة القدس"، قائلا: "هذا دليل آخر على العلاقة المتينة والمهمة بين البلدين، وسنواصل العمل على استقطاب بعثات إضافية الى القدس".

واتفق كوهين يوم الأربعاء الماضي، مع نظيره من بابوا غينيا الجديدة، جاستن تكاتشينكو، على بدء التحرك لفتح سفارة بابوا غينيا في مدينة القدس، خلال العام الجاري.

يشار إلى أن بابوا غينيا لم تفتتح سفارة لها في تل أبيب من قبل، وسيكون افتتاح السفارة في مدينة القدس، أول تمثيل لها في إسرائيل.

المصدر: RT