رئيس برلمان القرم: يمكن لزيلينسكي زيارة القرم في حالة واحدة فقط!

قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من زيارة القرم إلا في ظرف واحد - وهو لتوقيع وثيقة استسلام الجانب الأوكراني.

وأضاف كونستانتينوف تعليقا على تصريحات سابقة لزيلينسكي بأن كييف تستعد للسيطرة العسكرية على شبه جزيرة القرم: "ما زالت أوكرانيا تعاني من آمال وأوهام مؤلمة لهم، فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم. ولن يتمكنوا من رؤية شبه جزيرتنا الروسية. ولكن يمكننا أن ننظم في شبه الجزيرة حدث التوقيع من قبل الجانب الأوكراني وإقراره بالهزيمة والاستسلام. حينها سيتمكن زيلينسكي من تحقيق الحلم وزيارة شبه الجزيرة".

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وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مؤخرا أن كييف "تتخذ جملة من الخطوات العسكرية والتعبوية، وتحضر لاستعادة شبه جزيرة القرم" من روسيا، و"مستعدة معنويا لذلك".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نتخذ خطوات عسكرية ومستعدون نفسيا لذلك، وجاهزون فنيا بالسلاح والتعزيزات، وتشكيل ألوية هجومية بفئات مختلفة وطابع مختلف، ونرسل جنودنا إلى ساحات التدريب بما فيها خارج البلاد".

المصدر: نوفوستي