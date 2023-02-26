في اتصال هاتفي.. بوتين يهنئ أردوغان بعيد ميلاده ويناقش معه بعض القضايا الآنية الملحة

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات بالهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين، أن الرئيسين الروسي والتركي ناقشا خلال الاتصال، قضايا الساعة الموجودة على جدول الأعمال الثنائي.

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وقال البيان: "خلال الاتصال الهاتفي تم بحث بعض القضايا الآنية في جدول العلاقات الثنائية".

ووفقا للبيان، قدم الرئيس بوتين التهنئة لنظيره التركي بمناسبة عيد ميلاده.

وأشار البيان، إلى أن الرئيس بوتين أرسل كذلك برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بهذه المناسبة.

المصدر: نوفوستي