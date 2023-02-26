صحفي أمريكي ينتقد بشدة وعود بايدن في وارسو بخصوص أوكرانيا

قال الصحفي مايكل جودوين في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك بوست"، إن وعود الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم أوكرانيا ليس لها أساس يذكر.

وانتقد الصحفي، خطاب بايدن في وارسو، الذي في رأيه، لا يأخذ بالاعتبار الوضع الحقيقي في الأزمة الأوكرانية، وفقط يتحدث عن انتصار نظام كييف، مقدما أمنياته كواقع سيحدث .

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وأضاف: "الحديث عن وجود فوائد جيوسياسية عظيمة للغرب، سابق لأوانه في أحسن الأحوال. أوكرانيا بعيدة كل البعد عن الانتصار، والتبجح بالنصر الآن فكرة غبية".

وأشار جودوين إلى أن المساعدة الأمريكية لنظام زيلينسكي بطيئة للغاية، وأن فترة توريد بعض شحنات الأسلحة إلى كييف طويلة جدا لدرجة أنه قد لا يكون لديها الوقت للتأثير على مسار الأزمة بأي شكل من الأشكال.

وقال: "على الرغم من تقديم واشنطن لكييف 113 مليار دولار دون أي رقابة أو تفتيش على كيفية التصرف بها، تقول أوكرانيا إنه يتم توريد المعدات العسكرية التي تحتاجها ببطء".

ونوه الصحفي بأن التوريد يسير حسب المخطط المتعمد: في البداية ترفض إدارة بايدن الطلب الأوكراني، ثم بعد بضعة أسابيع أو أشهر تقول نعم، وبعد بضعة أسابيع أو شهور أخرى تقوم بتوريد الطلب الأوكراني. وكمثال على كل ذلك ذكر قرار البيت الأبيض بإرسال دبابات أبرامز التي طلبها زيلينسكي إلى أوكرانيا، ولكن ليس قبل مرور عامين.

ولاحظ جودوين: "فترة عامين خلال أي نزاع، تعني أن الأمر لن يتم بتاتا. أما سعي زيلينسكي للحصول على مقاتلات فلا يزال في مرحلة النفي، لذلك على الأغلب سيستلمها بعد مرور فترة ما من استلامه للدبابات".

المصدر: نوفوستي