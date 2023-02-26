جمهوري مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية يندد بمساعدة بلاده العسكرية لأوكرانيا

أعرب فيفيك راماسوامي، وهو سياسي أمريكي من أصول هندية أعلن مؤخرا عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، عن اعتقاده بأن ضخ المساعدات لأوكرانيا يضعف الولايات المتحدة.

وكتب راماسوامي، في تغريدة على تويتر: "نحن نعتقد أننا سنبدو أقوى بمساعدتنا أوكرانيا، لكننا أصبحنا أضعف أمام الصين".

إقرأ المزيد

ويرى راماسوامي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري الأمريكي، أن استمرار النزاع الأوكراني يعتبر مفيدا للصين، لأنه سيؤثر على دعم واشنطن لتايوان باستنزافه للإمكانيات العسكرية الأمريكية.

The main thing should be the main thing: focus on China. China wants the Ukraine war to last as long as possible to deplete Western military capacity before invading Taiwan. It’s working: we think we *look* stronger by helping Ukraine, but we actually *become* weaker vs. China. — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) February 25, 2023

قبل أيام أعلن راماسوامي عن ترشحه لانتخابات عام 2024، ليصبح المرشح الثالث عن الحزب الجمهوري إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

المصدر: نوفوستي