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جمهوري مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية يندد بمساعدة بلاده العسكرية لأوكرانيا

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جمهوري مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية يندد بمساعدة بلاده العسكرية لأوكرانيا
Sputnik
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أعرب فيفيك راماسوامي، وهو سياسي أمريكي من أصول هندية أعلن مؤخرا عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، عن اعتقاده بأن ضخ المساعدات لأوكرانيا يضعف الولايات المتحدة.

وكتب راماسوامي، في تغريدة على تويتر: "نحن نعتقد أننا سنبدو أقوى بمساعدتنا أوكرانيا، لكننا أصبحنا أضعف أمام الصين".

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ويرى راماسوامي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري الأمريكي، أن استمرار النزاع الأوكراني يعتبر مفيدا للصين، لأنه سيؤثر على دعم واشنطن لتايوان باستنزافه للإمكانيات العسكرية الأمريكية.

قبل أيام أعلن راماسوامي عن ترشحه لانتخابات عام 2024، ليصبح المرشح الثالث عن الحزب الجمهوري إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترامب والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

المصدر: نوفوستي

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