بما يشبه المعجزة.. نجاة وزيرين ومسؤولين بارزين بعد عطل طارئ بمروحيتهم في ساحل العاج

تعرضت مروحية عسكرية لعطل طارئ وعلى متنها وزيران ورئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج (كوت ديفوار) أدى لهبوطها اضطراريا، قرب بلدة مانكونو وسط البلاد.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن مروحية من نوع TU-VHL كانت تقل رئيس الجمعية الوطنية، ووزيرة الدولة المكلفة بالخارجية ووزير الخزانة، ونائبة رئيس مجلس الشيوخ، اضطرت إلى الهبوط بشكل طارئ في بلدة غوهلتافلا.

وقالت الوزارة في بيانها إن المسؤولين لم يصابوا بأذى، مؤكدة أن فريقا تقنيا من الجيش تولى مهمة تحديد سبب الحادث، الذي قالت إنه لم يعرف بعد.

وأشاد البيان بمهنية وكفاءة الطاقم الذي تحدى الظروف التي وصفها البيان "بالقاسية".

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي المروحية، التي تعرضت لأضرار كبيرة.

المصدر: "صحراء ميديا"