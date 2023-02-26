برودي: تقسيم واشنطن للاتحاد الأوروبي يضع الحكومة الإيطالية أمام "خيارات درامية"

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق رومانو برودي، إن الولايات المتحدة إن أقدمت على تقسيم المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي، ستواجه حكومة بلاده "خيارات درامية".

وفي تعليق له على تطورات الأزمة الأوكرانية، قال برودي في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إن "على الولايات المتحدة أن تكون لديها مصلحة في أوروبا موحدة، لكنني لا أريدها أن تضغط على أوروبا الشرقية ودولها التسعة، حتى يفهم الأعضاء الثمانية عشرة الباقون كيف ينبغي رفض التحالف الأطلسي".

ولفت الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، إلى أن "حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي لم يتطابقا في الآراء أبدا كما هي الحال اليوم. إذا كان هناك أي شيء، فلنسأل أنفسنا كيف يحدث هذا. دعونا نسأل أنفسنا لماذا تفضل الولايات المتحدة التحالفات مع دول أوروبا الشرقية؛ لماذا ذهب جو بايدن إلى وارسو وليس إلى بروكسل".

وأعاد السياسي المخضرم التأكيد على أنه "إذا كان فصل الدول الشرقية التسعة، وهي بلدان مؤسسة، عن أوروبا نوع من الاستراتيجية، فستلوح قريبا خيارات دراماتيكية في الأفق لحكومتنا أيضا".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية