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صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعة خاركوف

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صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعة خاركوف
AP Francisco Seco
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف، محذرة من ضربات جوية روسية.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف وفي الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف حتى الآن من جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وتم إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم في حوالي الساعة 16.57 بتوقيت موسكو.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي

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