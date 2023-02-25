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قوات كييف تنسف سدا مائيا في أرتيومفسك لمنع تقدم القوات الروسية

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قوات كييف تنسف سدا مائيا في أرتيومفسك لمنع تقدم القوات الروسية
Sputnik
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نسفت قوات نظام كييف في الشطر الذي لا تزال تسيطر عليه من مدينة أرتيومفسك (باخموت) سدّا مائيا لإعاقة تقدم الجيش الروسي.

وقال مصدر عسكري مطلع إن "العدو قام بتفجير السد"، فيما لم ترد أي تفاصيل بعد عن آثار ذلك وأن تفجير السد جاء في محاولة لعرقلة تقدم مقاتلي "فاغنر".

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وأكد قائد في قوات "فاغنر" الروسية الخاصة قبل قليل، أن 1740 م تفصل القوات الروسية عن مركز مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية لن تدافع عن أرتيوموفسك بأي ثمن، ولا حتى لآخر جندي، فهذه ليست مدينة كبيرة للغاية، وذلك بعد أن زارها وقلّد المدافعين عنها بالأوسمة والميداليات، وأكد أنها قلعة حصينة لن تقع في يد الجيش الروسي مهما كان الثمن.

المصدر: نوفوستي

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