صفارات الإنذار تدوّي في جميع أنحاء أوكرانيا

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في شرق أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأشارت الخريطة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا في حوالي الساعة 16.57 بتوقيت موسكو.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي