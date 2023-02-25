ماكرون يزور الصين مطلع أبريل

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيزور الصين مطلع شهر أبريل المقبل، داعيا بكين إلى الإسهام في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأوضح ماكرون غداة نشر الصين وثيقة تدعو إلى محادثات سلام وحل سياسي، أن هذا السلام ممكن فقط عبر وقف الحرب.

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وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن أنه يعتزم لقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

والجمعة، نشرت الخارجية الصينية وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.

المصدر: وكالات