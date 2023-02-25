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"داعش" يعلن مسؤوليته عن مقتل 70 جنديا في بوركينا فاسو (صور)

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تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن مقتل 70 جنديا في بوركينا فاسو
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، يوم السبت، مسؤوليته عن مقتل أكثر من 70 جنديا وإصابة العشرات واحتجاز خمسة رهائن في كمين نصبه مسلحوه لقافلة عسكرية شمالي بوركينا فاسو.

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وقال التنظيم إنه هاجم قافلة كانت تحاول التقدم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقرب من ديو في منطقة أودلان الساحلية، مشيرا إلى أنه استولى على أسلحة وطارد الجنود المنسحبين لأميال في الصحراء.

وتظهر الصور التي نشرتها الجماعة 54 جثة في زي عسكري ملقاة في التراب ملطخة بالدماء، فضلا عن أكثر من 50 بندقية هجومية مصادرة وصور لخمسة جنود قالت إنهم أسروا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من الهجوم في ديو وبعد أيام من هجوم آخر في بلدة تين أكوف، حيث يقول السكان المحليون وجماعات المجتمع المدني إن عشرات الجنود والمدنيين قتلوا عندما تمت مهاجمة موقع عسكري.

وأكدت الحكومة الأسبوع الماضي مقتل 51 جنديا في كمين ديو، لكنها لم تستجب لطلبات الحصول على أرقام محدثة أو تعلق على الهجوم في تين أكوف.

المصدر: أ ف ب

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