"داعش" يعلن مسؤوليته عن مقتل 70 جنديا في بوركينا فاسو (صور)

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، يوم السبت، مسؤوليته عن مقتل أكثر من 70 جنديا وإصابة العشرات واحتجاز خمسة رهائن في كمين نصبه مسلحوه لقافلة عسكرية شمالي بوركينا فاسو.

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وقال التنظيم إنه هاجم قافلة كانت تحاول التقدم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقرب من ديو في منطقة أودلان الساحلية، مشيرا إلى أنه استولى على أسلحة وطارد الجنود المنسحبين لأميال في الصحراء.

وتظهر الصور التي نشرتها الجماعة 54 جثة في زي عسكري ملقاة في التراب ملطخة بالدماء، فضلا عن أكثر من 50 بندقية هجومية مصادرة وصور لخمسة جنود قالت إنهم أسروا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من الهجوم في ديو وبعد أيام من هجوم آخر في بلدة تين أكوف، حيث يقول السكان المحليون وجماعات المجتمع المدني إن عشرات الجنود والمدنيين قتلوا عندما تمت مهاجمة موقع عسكري.

وأكدت الحكومة الأسبوع الماضي مقتل 51 جنديا في كمين ديو، لكنها لم تستجب لطلبات الحصول على أرقام محدثة أو تعلق على الهجوم في تين أكوف.

🔻 تـ.ـنظيم . الد9لة يعلن مقتل 70 عنصر من الجيش البوركيني و أسر 5 جنود الاستيلاء على أسلحة و عربات و 27 دراجة في هجوم شمال #بوركينا_فاسوpic.twitter.com/cK8uqQYfFW — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) February 24, 2023

خمسة اسرى من جيش بوركينا فاسو في الهجوم الذي وقع قبل ايام pic.twitter.com/29N5mThgLw — شؤون سياسية (@ShwwnSyasyt) February 25, 2023

المصدر: أ ف ب