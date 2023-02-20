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"لا تريبين" الفرنسية: مقتل 51 جنديا في هجوم يوم الجمعة ببوركينا فاسو

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AFP
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كشفت صحيفة "لا تريبين" الفرنسية، أنه قتل ما لا يقل عن 51 جنديا الجمعة، في كمين نصبه مسلحون يشتبه بأنهم جهاديون في شمال بوركينا فاسو.

 

وقال الجيش في بيان، الاثنين، أنه تم العثور على 43 جثة جديدة، ما يرفع حصيلة الجنود القتلى غير النهائية إلى 51.

وسبق أن أشار الجيش، صباح الاثنين، إلى مقتل ثمانية جنود.

وحسبما ذكرت مصادر محلية وأمنية، الأسبوع الماضي قتل 12 مدنيا، في هجوم شنه متطرفون على بلدة في شمال بوركينا فاسو، وقتل 28 شخصا في هجومين شنهما مسلحون في بوركينا فاسو، في 31 يناير الماضي، من بينهم 15 كانوا قد خطفوا في نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت السلطات.

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المصدر: صحيفة "لا تريبين" الفرنسية

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