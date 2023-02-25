قال أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق لرئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، "إذا اختار الأوكرانيون منهج بلد مغلق وأحادي العرق، فستبدأ المشاكل".

وأضاف المتشار السابق في منشور: "الآن لدينا صراع أيديولوجي على المسار التاريخي.. نشأ تهديد جديد أمام أوكرانيا لإضاعة الوقت والسير في طريق التنمية الخاطئ".

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وتابع: "مثل هذا البلد لن يكون قادرا على الازدهار والوجود لفترة طويلة. والنتيجة معروفة فقدان الدولة، المجاعة الكبرى والقمع.. المحاولات الجديدة ستكون لها عواقب مماثلة".

بعد الاستقالة من منصب مستشار رئيس المكتب الرئاسي، غالبا ما يدلي أريستوفيتش بتصريحات ضد النهج القائم.

في نهاية شهر يناير، وصف أريستوفيتش النشيد الأوكراني بأنه "مصدر كارثة وطنية"، لأن عبارة "نقدم أرواحنا وأجسادنا" تعني في الواقع أن الأوكرانيين مستعدون للقتال حتى يموتوا جميعا.

المصدر: نوفوستي