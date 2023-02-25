كندا تعلن تزويد أوكرانيا بأربع دبابات "ليوبارد 2" إضافية

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن بلاده ستسلم كييف 4 دبابات "ليوبارد 2" إضافية، ليصل إجمالي مساهمتها إلى 8 دبابات.

وشدد ترودو خلال مؤتمر صحفي في تورنتو على أن "كندا متضامنة مع أوكرانيا منذ بداية النزاع وستظل كذلك".

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه بالنسبة للدبابات الأربع التي تم الإعلان عنها في نهاية يناير، فقد وصلت إلى بولندا لتسليمها إلى كييف.

وفرضت كندا عقوبات جديدة على 129 شخصا بينهم وزراء وبرلمانيون روس، و63 كيانا يعمل معظمها في قطاع الدفاع.

وخصصت كندا أكثر من 32 مليون دولار كندي (22 مليون يورو) مساعدات جديدة "لتعزيز الأمن والاستقرار" في أوكرانيا كما ستوفر عربة إنقاذ مصفحة وآلاف الذخائر الجديدة.

المصدر: "أ ف ب"