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الحزب الليبرالي الأمريكي يطالب إدارة بايدن بوقف إرسال المساعدات لأوكرانيا

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الحزب الليبرالي الأمريكي يطالب إدارة بايدن بوقف إرسال المساعدات لأوكرانيا
Globallookpress Julia Nikhinson - CNPConsolidated News Photos
صورة أرشيفية
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أيد الحزب الليبرالي الأمريكي قرار فريق من أعضاء الكونغرس طالبوا فيه إدارة الرئيس جو بايدن، بوقف تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.

وكتب الحزب على "تويتر: "نؤيد مشروع القرار حول التعب من أوكرانيا الذي تم تقديمه مؤخرا، حيث يجب أن تتوقف جميع المساعدات لأوكرانيا الآن".

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وقدم أعضاء بالكونغرس مؤخرا "مشروع قرار حول التعب من أوكرانيا"، ووقع عليه أكثر من 10 أعضاء.

ويتضمن مشروع القرار مطالبة السلطات الأمريكية "بوقف المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا"، ويناشد أطراف النزاع التوصل إلى تسوية سلمية.

المصدر: نوفوستي

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