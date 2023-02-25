مجموعة السبع تتوعد الدول التي تتعامل مع روسيا

توعد قادة مجموعة السبع بفرض "تكاليف باهظة" على الدول التي تتعامل مع روسيا وتسعى إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة إثر الأزمة الأوكرانية.

وبعد قمة افتراضية عقدوها في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال زعماء المجموعة في بيان مشترك: "ندعو الدول الثالثة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى التي تسعى إلى الالتفاف على تدابيرنا أو تقويضها للكف عن تقديم الدعم المادي للحرب الروسية أو مواجهة تكاليف باهظة".

المصدر: "أ ف ب"