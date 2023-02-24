 
مباشر

سيناتور يصف بايدن بـ"الرخوية" ويدعو لعدم انتخابه لتفادي حرب عالمية ثالثة

أخبار العالم

سيناتور يصف بايدن بـ
Globallookpress
لقطة من زيارة بايدن الأخيرة إلى أوكرانيا وبولندا - فبراير 2023
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utgh

أكد السيناتور الجمهوري، تيد كروز، أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية يقود إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال كروز ذلك خلال برنامج العرض المباشر  Verdict: "إذا كنتم تودون تجنب تشوب حرب عالمية ثالثة، لا تنتخبوا قنديل بحر من الرخويات مثل بايدن رئيسا ".

إقرأ المزيد
عقيلة بايدن عن قرار ترشحه للرئاسة:
عقيلة بايدن عن قرار ترشحه للرئاسة: "يقول إنه لم يكتف"

وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن "ضعف بايدن كزعيم يجعل أعداء الولايات المتحدة أقوى وأكثر خطورة."

وبحسبه، لن يعطي أي "قائد عام بعقل رصين" الأولوية للدفاع عن الأمة من خلال تدمير "مسبار مدرسي للأرصاد الجوية"، والذي كان مخطئا عندما اعتبره جهاز تجسّس صيني.

بالإضافة إلى ذلك، أدان كروز زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف يوم الاثنين الماضي.

وبيّن أن بايدن سار مع زيلينسكي على أصوات صافرات إنذار غارة جوية وهمية، محاولا أن يبدو بذلك "رائعا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا