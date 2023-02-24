سيناتور يصف بايدن بـ"الرخوية" ويدعو لعدم انتخابه لتفادي حرب عالمية ثالثة

أكد السيناتور الجمهوري، تيد كروز، أن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن وإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية يقود إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال كروز ذلك خلال برنامج العرض المباشر Verdict: "إذا كنتم تودون تجنب تشوب حرب عالمية ثالثة، لا تنتخبوا قنديل بحر من الرخويات مثل بايدن رئيسا ".

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وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن "ضعف بايدن كزعيم يجعل أعداء الولايات المتحدة أقوى وأكثر خطورة."

وبحسبه، لن يعطي أي "قائد عام بعقل رصين" الأولوية للدفاع عن الأمة من خلال تدمير "مسبار مدرسي للأرصاد الجوية"، والذي كان مخطئا عندما اعتبره جهاز تجسّس صيني.

بالإضافة إلى ذلك، أدان كروز زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف يوم الاثنين الماضي.

وبيّن أن بايدن سار مع زيلينسكي على أصوات صافرات إنذار غارة جوية وهمية، محاولا أن يبدو بذلك "رائعا".

المصدر: نوفوستي