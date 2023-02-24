نيجيريا اعتقال نائب يحمل نصف مليون دولار نقدا قبل الانتخابات العامة

اعتقلت الشرطة النيجيرية نائبا كان يحمل نصف مليون دولار نقدا قبل يوم من الانتخابات في البلاد، ما أثار مخاوف جديدة من تأثير المال السياسي في التصويت.

المتحدثة باسم شرطة ولاية ريفرز، جريس إيرينج كوكو، قالت إن السلطات استجوبت عضو مجلس النواب النيجيري شينير إيغوي، بعدما عثر عليه وهو يسافر حاملا المال داخل حقيبة في سيارته حوالي الساعة الثانية صباحا مع قائمة توزيع.

ويحظر قانون البلاد نقل أموال نقدية غير معلن عنها تزيد عن 10 آلاف دولار.

وكانت السلطات في ولاية كانو أعلنت اعتقال أكثر من 60 "بلطجية مشتبه بهم يحملون أسلحة خطيرة"، بعد اشتباكات بين أنصار الأحزاب السياسية أمس الخميس. وأفادت وسائل إعلام محلية أن شخصا لقي حتفه حرقا في الاشتباكات.

يتجه الناخبون النيجيريون إلى صناديق الاقتراع غدا السبت لاختيار رئيس جديد بعد الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي محمد بخاري. كما أنهم ينتخبون هيئة تشريعية وطنية جديدة.

يبرز ثلاثة من المرشحين الأوائل من بين 18 مرشحا للرئاسة، من بينهم بولا تينوبو من الحزب الحاكم وأتيكو أبو بكر من حزب المعارضة الرئيسي. وفضلت معظم استطلاعات الرأي بيتر أوبي، مرشح حزب ثالث.

تأتي الانتخابات وسط نقص في العملة في أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان سيؤثر على إقبال الناخبين.

المصدر: "أ ب"