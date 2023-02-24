رئيس ألمانيا يشكك بجدوى خطة السلام الصينية ويدعو بكين للانضمام للغرب

قال رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، إن فائدة مبادرة الصين للتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا مشكوك فيها، ويجب على بكين الوقوف مع بلدان الأمم المتحدة الأخرى.

وأضاف في خطابه اليوم: "أي اقتراح بناء من شأنه أن يؤدي إلى سلام عادل سيكون موضع ترحيب. ولكن من المشكوك به أن السلام وفقا للمقترحات الصينية سيلعب مثل هذا الدور البناء، هذا الأمر لا يزال موضع تساؤل. وبما أن الأمر كذلك فيجب على بكين التحدث ليس فقط مع موسكو، بل ومع كييف".

وأعرب الرئيس الألماني، عن اعتقاده بأنه ليس الغرب يجب أن ينضم إلى مبادرة السلام الصينية، بل يجب على الصين أن تنضم إلى "الأغلبية الساحقة من الدول" تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق اليوم الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

إقرأ المزيد

وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.

المصدر: نوفوستي