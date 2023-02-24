إسرائيل.. المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة والقدس
AP
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني، صادق الليلة الماضية، على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بشكل نهائي في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ووفقاً لموقع صحيفة "هآرتس"، فإن المجلس انعقد مساء أمس مرة أخرى، وصادق على بناء 4 آلاف وحدة جديدة، بعد أن صادق مساء الأربعاء على 3 آلاف.
ووفقا للموقع، فإنه خلال اليومين الماضيين تمت المصادقة على بناء 7287 وحدة، وهذا العدد هو الأكبر من حيث الوحدات السكنية الاستيطانية التي يتم المصادقة عليها خلال العامين الماضيين.
المصدر: RT