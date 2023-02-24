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شولتس: الوقت لم يحن بعد لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا

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شولتس: الوقت لم يحن بعد لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الوقت لم يحن بعد لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا.

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وأضاف شولتز في مقابلة مع تلفزيونZDF أن "اللحظة التي تفتح آفاق السلام لم تأت بعد"، منوها بأنه سيتحدث "مرارا وتكرارا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لإقناعه بأن كل شيء ليس كما يراه".

وأشار شولتس إلى أن القيادة الروسية "تقبل حاليا شكلا واحدا فقط من المفاوضات"، والذي ينص على "الاستسلام غير المشروط" للطرف الآخر.

وأضاف شولتس: "من الضروري أن نأمل في اللحظة التي ستكون فيها المفاوضات الصادقة ممكنة، مما سيؤدي إلى نتائج مقبولة وصحيحة للأوكرانيين".

وكانت وزارة خارجية الصين قد أكدت في بيان اليوم الجمعة على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، ونشرت اقتراحا مؤلفا من 12 بندا لتسوية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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