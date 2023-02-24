انفجارات في مدينة إيرانية ناجمة عن تدريب للحرس الثوري (فيديو)

أفادت تقارير إعلامية بأنه سمع أصوات انفجارات في مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز الإيرانية، فيما ذكرت وكالة "إرنا" أن الأصوات ناجمة من تدريب تجريه قوات الحرس الثوري في المنطقة.

وحسب المعلومات، فقد تم تفعيل عمل أنظمة الدفاع الجوي لـ"سهل طهران" بالقرب من جبال البرز، الليلة الماضية. وتناقلت وسائل إعلام مقاطع فيديو أظهرت ما يشبه غارات عسكرية في المدينة التي تقع غربي طهران.

مواقع إيرانية تنشر مقاطع فيديو عن سماع انفجارات وإطلاق نيران مضادة للطائرات في كرج #إيران. pic.twitter.com/YEBrJHVJht — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 23, 2023

وقد نشرت وكالة "إيرنا" مقطع فيديو مرفقا بتوضيح قالت فيه إن أصوات الانفجارات ناجمة عن تدريب تجريه قوات الحرس الثوري في المنطقة.

🎥 یک منبع آگاه: رزمایش پدافندی سپاه پنجشنبه شب در اطراف کرج برگزار شد و به مدت چند دقیقه اهدافی فرضی در شب مورد حمله پدافندی قرار گرفت.



وی اظهار داشت این مانور به منظور آمادگی هرچه بیشتر نیروهای افندی و پدافندی نظامی در پادگانی نزدیک کرج برگزار شد. pic.twitter.com/EUG04eixml — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) February 23, 2023

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع" قوله: "أجرى الحرس الثوري الإيراني تمرينا دفاعيا حول مدينة كرج ليل الخميس، وتمت مهاجمة أهداف افتراضية خلال الليل لعدة دقائق".

المصدر: RT