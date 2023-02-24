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انفجارات في مدينة إيرانية ناجمة عن تدريب للحرس الثوري (فيديو)

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انفجارات في مدينة إيرانية ناجمة عن تدريب للحرس الثوري (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أفادت تقارير إعلامية بأنه سمع أصوات انفجارات في مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز الإيرانية، فيما ذكرت وكالة "إرنا" أن الأصوات ناجمة من تدريب تجريه قوات الحرس الثوري في المنطقة.

وحسب المعلومات، فقد تم تفعيل عمل أنظمة الدفاع الجوي  لـ"سهل طهران" بالقرب من جبال البرز، الليلة الماضية. وتناقلت وسائل إعلام مقاطع فيديو أظهرت ما يشبه غارات عسكرية في المدينة التي تقع غربي طهران.

وقد نشرت وكالة "إيرنا" مقطع فيديو مرفقا بتوضيح قالت فيه إن أصوات الانفجارات ناجمة عن تدريب تجريه قوات الحرس الثوري في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن "مصدر مطلع" قوله: "أجرى الحرس الثوري الإيراني تمرينا دفاعيا حول مدينة كرج ليل الخميس، وتمت مهاجمة أهداف افتراضية خلال الليل لعدة دقائق".

المصدر: RT

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