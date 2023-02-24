أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن وضع قواته على المحور الشرقي صعب للغاية ومؤلم، وعلى المحور الجنوبي خطير للغاية.

وقال زيلينسكي: "الوضع في الشرق صعب للغاية ومؤلم. لكننا نبذل قصارى جهدنا لتحمله".

ووصف الوضع في الاتجاه الجنوبي بـ"الخطير للغاية".

وأكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، في وقت سابق بأنه على الجيش والمرتزقة الأوكرانيين أن يتذكروا أن الجيش الروسي كان دائما قادرا على التغلب على العدو في اللحظات الحاسمة.

المصدر: نوفوستي