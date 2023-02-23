الدفاع الروسية: إسقاط طائرة حربية أوكرانية وتصفية 450 جنديا على عدة محاور خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في خيرسون، وقتلت 455 جنديا للعدو على أربعة محاور قتال أساسية في دونباس خلال اليوم الماضي.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن القوات الأوكرانية خسرت 55 جنديا على محور كوبيانسك و85 آخرين، إضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر D-30، على محور كراسني ليمان.

وأضاف التقرير أنه على محور دونيتسك، أدت العمليات الهجومية التي نفذتها فصائل المتطوعين الهجومية بدعم من وحدات فرقة بسكوف للإنزال الجوي، والضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الجنوبة"، إلى مقتل أكثر من 210 من الجنود الأوكرانيين، وتدمير راجمة صواريخ "غراد" ومدفع هاوتزر D-20 ومستودع ذخيرة.

وعلى محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو 105 عسكريين ودبابة إضافة إلى جانب مدفع "مستا-بي" وD-20 وD-30 و6 مستودعات ذخيرة.

وعلى محور خيرسون، تم تدمير مدفعي هاوتزر من طراز "مستا-بي" ومدفع هاوتزر D-30.

وتمت إصابة 97 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 128 منطقة

وتم تدمير محطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة 35D6 في دونيتسك، وأسقطت 9 طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 387 طائرة، و210 مروحيات، و3222 طائرة بدون طيار، و405 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7994 دبابة ومدرعة أخرى، و038 1 راجمة صواريخ، و4189 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8501 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT