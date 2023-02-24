صحفية أمريكية تطرح 3 أسئلة محرجة على بايدن وتحذره من تكرار هزيمة فيتنام في أوكرانيا

أكدت الصحفية ليز بيك، في مقال بصحيفة "هيل"، أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإجابة على ثلاثة أسئلة لاستعادة ثقة الأمريكيين وقبولهم استمرار المساعدات لأوكرانيا.

وقالت بيك: "خلال رحلته، تحدث بايدن عن النزاع في أوكرانيا إلى البولنديين وأولئك الموجودين في كييف. ولكن متى كانت آخر مرة تحدث فيها إلى الأمريكيين؟ متى كانت آخر مرة عقد فيها مؤتمرا صحفيا حول استراتيجيتنا في أوكرانيا؟".

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واعتبرت أن السؤال الأول الذي يجب أن يجيب عليه الرئيس الأمريكي هو ماهية خطة واشنطن وهل لدى حلفاء "الناتو" استراتيجية لأوكرانيا؟، معيدة إلى الأذهان حرب فيتنام، حيث واجهت الولايات الأمريكية هزيمة مذلة رغم كل ما فعلته طوال سنوات طويلة لكسب تلك الحرب.

وربطت الصحفية السؤال الثاني لبايدن بـ"الفساد" في أوكرانيا. وسألت: "هل تتم سرقة أموالنا؟".

وأكدت أن الأموال المقدمة إلى كييف تحتاج إلى المزيد من الرقابة الدقيقة.

وأضافت: "السؤال الثالث الذي يجب أن يسأله الأمريكيون هو: عند أي نقطة نقول "يكفي"؟ وما هو المبلغ الذي ترغب إدارة بايدن في إنفاقه على النزاع في أوكرانيا؟ هل وضعوا حدا؟ لقد تجاوزنا 100 مليار دولار. هل 200 مليار هو الحد؟ أم 300؟".

المصدر: نوفوستي