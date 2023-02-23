 
مباشر

واشنطن تشكك في خطة السلام الصينية لحل الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

واشنطن تشكك في خطة السلام الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ut9q

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكيةK نيد برايس، إن واشنطن تشكك في خطة السلام الصينية للتسوية في أوكرانيا، ولا ترى أنها قد تلعب دورا بناء.

وأضاف أن واشنطن لا تميل إلى الوثوق بالمبادرة التي أعلنتها بكين، حيث تسعى الصين من ناحية إلى الحفاظ على الحياد في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى تدعم موسكو بنشاط.

وتابع: "رئيس لجنة الشؤون الخارجية الصينية، وانغ يي، الذي زار موسكو مؤخرا، لم يعتبر أنه من الضروري زيارة كييف بعد ذلك، ما يحملنا على التشكيك في فكرة أن هذا الاقتراح سيلعب دورا بناء".

وذكر، وانغ يي، في وقت سابق، أن الصين تعد خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، و"يجب إعطاء السلام فرصة".

وأشار إلى أن هذه الوثيقة ستستند إلى مقترحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، ووانغ يي، لم يبحثا في اجتماع موسكو الأخير أي خطة صينية للتسوية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
الخارجية الصينية: دور واشنطن المدمر في العالم يثير القلق وليس العلاقات بين موسكو وبكين
الخارجية الصينية: دور واشنطن المدمر في العالم يثير القلق وليس العلاقات بين موسكو وبكين
إقرأ المزيد
هل يوقف شي جين بينغ الصراع في أوكرانيا
هل يوقف شي جين بينغ الصراع في أوكرانيا

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا