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الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا

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الاتحاد الأوروبي يفشل مجددا في إقرار عقوبات جديدة ضد روسيا
Sputnik
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فشل الاتحاد الأوروبي في إقرار حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بعد جولة جديدة من المفاوضات اليوم الخميس، تم تأجيلها حتى الـ24 من فبراير.

وستشمل الحزمة الجديدة من العقوبات التكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، و47 نوعا من المكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها لإنتاج الأسلحة. 

وستشمل أيضا معدات الإنشاءات وتقدر المفوضية الأوروبية حجم حزمة العقوبات هذه بـ11 مليار يورو.

وتحاول بعض دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركة "روس آتوم" للطاقة الذرية ومنع استيراد اليورانيوم منها، وهو ما تعارضه فرنسا التي قد تنشلّ مفاعلاتها بمعزل عن اليورانيوم الروسي المخصّب، كما تشغّل "روس آتوم" عشرات المفاعلات النووية في عدد من بلدان أوروبا، وتواصل تشييد خمسة مفاعلات في هنغاريا.

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المصدر: نوفوستي 

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