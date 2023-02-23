نتنياهو يرحّب بفتح سلطنة عمان أجواءها أمام الرحلات الإسرائيلية (فيديو)

رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفتح عمان أجواءها أمام الرحلات الإسرائيلية، معتبرا أن إسرائيل باتت عقدة وصل بين آسيا وأوروبا.

وأضاف أن الشرق الأقصى لم يعد بعيدا وأن هذا اليوم يوم بشرى سارة للطيران الإسرائيلي.

המזרח הרחוק הוא לא כל כך רחוק, והשמיים הם כבר לא הגבול.



בשורה גדולה לתעופת ישראל! ✈️🇮🇱 pic.twitter.com/PMg1P8JWxF — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 23, 2023

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور.

وقالت هيئة الطيران المدني "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي، نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سلطنة عمان سمحت بمرور الطيران الإسرائيلي في أجوائها.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، هذا القرار بأنه "تاريخي"، مبينا أنه "سيقصر الطريق إلى آسيا ويخفض التكاليف على الإسرائيليين ويساعد شركات الطيران الإسرائيلية على أن تكون أكثر تنافسية".

جدير بالذكر أن سلطنة عمان أعلنت منذ فترة وجيزة أن الخطوط الجوية الإسرائيلية ستتمكن من المرور عبر مجالها الجوي.

المصدر: RT + "تويتر"