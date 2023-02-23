تركيا.. إنقاذ 24 شاة من تحت الأنقاض بعد 17 يوما من الزلزال المدمر (فيديو)

أنقذت الفرق التركية 24 شاة من تحت الأنقاض بعد مرور 17 يوما على وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير الجاري.

وذكرت مديرية الزراعة والغابات بولاية قرابوك، في بيان الخميس، أن فرقها الموجودة في ريف ولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال، أنقذت الشياه جنوبي تركيا.

وأضافت أن أطباءها البيطريين أجروا الفحوصات اللازمة للشياه بعد إنقاذها.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ضخما في البلدين.

المصدر: الأناضول