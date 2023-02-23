فنلندا تقدم 3 دبابات ليوبارد لأوكرانيا والسويد لا تستبعد القيام بذلك

أفادت وزارة دفاع فنلندا، بأنها ستسلم لأوكرانيا 3 دبابات من طراز Leopard 2، وستقوم أيضا بتدريب عسكريين أوكرانيين في إطار حزمة المساعدة العسكرية الثالثة عشرة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة الفنلندية: "في إطار التعاون الدولي المتعلق بدبابات Leopard 2، ستقوم فنلندا بتسليم أوكرانيا 3 دبابات من هذا الطراز، وكذلك ستقوم بتدريب عسكريين أوكرانيين على استخدامها وصيانتها. وتدخل هذه الدبابات الثلاث ضمن حزمة المساعدات التي تم اتخاذ القرار بشأنها الآن".

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ويشار إلى أن فنلندا لم تكشف عن محتويات حزم المساعدات العسكرية، وجاء إعلان عدد الدبابات كاستثناء.

وقال البيان: "لأسباب ميدانية ولضمان التسليم الآمن للمساعدات، لن يتم الإعلان عن المحتويات الأخرى أو طريقة التسليم أو الجدول الزمني ولن نقدم أي تفاصيل".

بشكل إجمالي، تبلغ قيمة الحزمة الثالثة عشرة أكثر من 160 مليون يورو. وذكرت الوزارة أن القيمة الإجمالية لجميع حزم المساعدات العسكرية التي قدمتها فنلندا لأوكرانيا تزيد عن 750 مليون يورو.

من جانبه، لم يستبعد وزير الدفاع السويدي بول جونسون توريد دبابات ليوبارد، إلى أوكرانيا كجزء من حزمة المساعدات العسكرية القادمة.

وقال الوزير، إن بلاده تستعد كذلك لإرسال بطارية مدفعية متقدمة من طراز Archer إلى أوكرانيا.

وشدد الوزير على وجود دعم متزايد في برلمان السويد لفكرة إرسال بعض الدبابات من طراز ليوبارد الموجودة لدى جيش بلاده إلى أوكرانيا. ونوه بوجود تواصل مكثف مع ألمانيا حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق، أفادت سلطات السويد بأن حجم مساعداتها لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تجاوز 14 مليار كرون سويدي (1.3 مليار دولار).

من جانبها، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بخصوص إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي