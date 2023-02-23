ماكرون يبدأ جولة إفريقية في الأول من مارس المقبل

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيبدأ جولة إفريقية يوم 1 مارس المقبل، تشمل دول الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشفت مجلة "لو جورنال دو ديمانش"، أن الجولة تشمل حضوره قمة حول حماية الغابات الاستوائية بجانب تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأربع.

ويبدأ ماكرون جولته في الغابون حيث يشارك في قمة الغابة الواحدة يومي 1 و2 مارس المقبل، والتي تنطلق في العاصمة ليبرفيل في الغابون. وتركز على التحديات المشتركة التي تواجهها أحواض الغابات الاستوائية المطيرة الثلاثة، أي حوض الكونغو وغابة الأمازون وغابات جنوب شرق آسيا.

وينطلق ماكرون من ليبرفيل إلى العاصمة الأنغولية لواندا ليحتفل ببداية الشراكة الفرنسية الأنغولية في مجال الزراعة.

ويزور الرئيس الفرنسي يومي 3 و4 مارس عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل، وعاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا.

المصدر: "سبوتنيك"