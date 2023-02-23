مستشار سعودي: المملكة تؤيد تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية

قال المستشار بالديوان الملكي السعودي عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في حديث لوكالة "نوفوستي" على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، إن بلاده تؤيد تمديد العمل بصفقة الحبوب.

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وأضاف المستشار، الذي يشغل كذلك منصب المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: "أرغب في استمرار تدفق الحبوب من روسيا وأوكرانيا أو أي دولة أخرى يمكنها توريدها. لا شيء أسوأ من رؤية الناس يتضورون جوعا".

وتابع المستشار: "نرغب في أن تكون إمدادات الحبوب متاحة، وأن يتمكن الناس على الأقل من تناول الطعام بهدوء وسلام".

وأعرب المسؤول السعودي عن أمله في تسوية الوضع في أوكرانيا، وكذلك في جميع البلدان التي تشهد نزاعات في الوقت الحالي.

وقال: "أود أن نرى حلا سياسيا طويل الأجل في أوكرانيا، يمكنه أن يجلب الاستقرار لجميع البلدان المعنية".

وأشار إلى أنه يحس بنفس المشاعر، تجاه الأوضاع في اليمن وسوريا والمناطق الأخرى التي تشهد نزاعات ومشاكل.

تم إبرام الاتفاقيات الخاصة بصادرات المواد الغذائية من أوكرانيا في 22 يوليو من العام الماضي في مدينة إسطنبول لمدة 120 يوما.

ووقع الاتفاقات ممثلون عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وهي تنص على تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني، وكذلك رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.

المصدر: نوفوستي