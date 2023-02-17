"برنامج الغذاء العالمي": قلقون على مصير "صفقة الحبوب" مستقبلا

عبّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي عن قلقه على مستقبل "صفقة الحبوب"، وقال "مبادرة حبوب البحر الأسود لا تمضي بالشكل الصحيح. أنا قلق بشأن مستقبلها، بصراحة".

ولفت بيزلي، في كلمته أمام "مؤتمر ميونخ للأمن"، أنه "قلق للغاية بشأن إنتاج الحبوب في أوكرانيا خلال الاثني عشر شهرا القادمة، لأنهم لا يتلقون الأسمدة التي يحتاجونها."

وأضاف: "إننا نواجه أزمات فوق أزمات وهي تتداخل مع صدمات مناخية تؤثر على الهند وأمريكا الجنوبية وما إلى ذلك ".

يشار إلى أنه تم إبرام الاتفاقيات الخاصة بصادرات المواد الغذائية من أوكرانيا في 22 يوليو من العام الماضي في مدينة اسطنبول لمدة 120 يوما.

وبذلك تنظم إحدى تلك الاتفاقيات إجراءات تصدير الحبوب من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجني التي تسيطر عليها كييف.

الجدير بالذكر أن "مركز التنسيق المشترك" والذي مقرّه في اسطنبول، أنشأته روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وهو مصمّم لتفتيش السفن المحملة بالحبوب من أجل حالات تهريب الأسلحة وتجنب حصول استفزازات.

المصدر: تاس