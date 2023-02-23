رئيس وزراء إسبانيا يزور كييف (فيديو)

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس إلى كييف في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكتب سانشيز في رسالة نشرت باللغتين الإسبانية والأوكرانية عبر "تويتر": "أعود إلى كييف بعد عام من بدء الحرب، سنقف إلى جانب أوكرانيا وشعبها حتى عودة السلام إلى أوروبا".

وأرفق سانتشيز رسالته بصور يظهر فيها وهو يترجل من قطار في كييف، قبل يوم من الذكرى الأولى لانطلاق العملية العسكرية الروسية.

Vuelvo a Kyiv un año después del inicio de la guerra.



Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regrese a Europa.



Сьогодні повертаюся до Києва.



Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир. pic.twitter.com/9ekUL9Lmfl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023

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وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، إن مدريد ستسلم 6 دبابات من طراز "ليوبارد- 2 إي 4" لأوكرانيا ويمكن أن ترسل المزيد "إذا لزم الأمر".

وكانت روسيا أرسلت مذكرة إلى دول الناتو محذرة من مغبة إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

المصدر: وكالات