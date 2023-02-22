البنتاغون: لم نغير وضع قواتنا النووية بعد تعليق روسيا العمل بمعاهدة "ستارت"

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تغير وضع قواتها النووية بعد إعلان روسيا تعليق العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3).

وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، إنه "لم يكن هناك أي تغير في ما يتعلق بالاستعداد، ومن ناحية الالتزامات التي يجب أن ننفذها".

ووصفت سينغ قرار روسيا بأنه "غير مسؤول"، مضيفة أن الدول النووية يجب أن تتعاون فيما بينها.

وأكدت المسؤولة: "نحن نحافظ على قنوات الاتصال، وكما رأيتم، البيت الأبيض اتصل بروسيا لإبلاغها بزيارة (الرئيس الأمريكي جو بايدن) إلى كييف... وبالتالي نحن لم نغلق قنوات الاتصال ونرحب بالتواصل مع روسيا".

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وأشارت إلى أنه على الرغم من بقاء قنوات الاتصال مفتوحة، لن تناقش واشنطن النزاع في أوكرانيا مع روسيا بدون مشاركة أوكرانيا نفسها.

بدوره، أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن أمل الولايات المتحدة بأن تغير روسيا قرارها بشأن تعليق العمل بمعاهدة "ستارت 3".

وقال إن "ذلك لن يصب في مصلحة روسيا فحسب، بل وفي مصلحة الدول حول العالم".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن يوم 21 فبراير عن تعليق روسيا العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وأوضحت الخارجية الروسية أن موسكو لم تنسحب من المعاهدة، وستواصل الالتزام بالقيود على أعداد الصواريخ الواردة فيها حتى انتهاء موعد سريان المعاهدة، وأنها قد تتراجع عن قرارها في حال قامت الولايات المتحدة بخطوات إيجابية بهذا الصدد.

المصدر: وكالات