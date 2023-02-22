الكونغرس يطالب البنتاغون والخارجية ووكالة التنمية بتقرير عن حجم دعم أوكرانيا قبل 8 مارس

أعلن عضو الكونغرس جيمس كومر، في حساباته على الإنترنت، أن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، طالبت البنتاغون بتقديم تقرير عن تكلفة دعم كييف.

ووفقا له، منذ بداية العملية الخاصة الروسية، قدم الكونغرس الأمريكي أكثر من 113 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بالدفاع والمساعدات الإنسانية والاقتصادية والإدارية.

وقال كومر: "من المهم أن تضمن الجهات الحكومية التي تتحكم في هذه الأموال، أن يتم إنفاقها على النحو المقصود للحد من مخاطر الهدر والاحتيال وسوء المعاملة".

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تم طلب تقارير عن إنفاق الأموال المخصصة أيضا من وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ووفقا لرسالة تم إرسالها إلى رؤساء الأقسام الثلاثة، يجب عليهم تقديم المعلومات المطلوبة بحلول 8 مارس. أعضاء الكونغرس مهتمون تحديدا بالفترة من 24 فبراير من العام الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، قدمت الولايات المتحدة مشروع قانون بشأن مراجعة الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، حذر عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، من تشديد الرقابة والانتقال إلى نهج أكثر مسؤولية لتقديم الدعم إلى كييف.

المصدر: نوفوستي