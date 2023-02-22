أستراليا تشتري ثماني غواصات نووية أمريكية بقيمة 100 مليار دولار

أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، التزام الحكومة باتفاقية "أوكوس"، والتي تتضمن شراء ثماني غواصات نووية أمريكية مقابل 100 مليار دولار دون أن تتأثر سيادة اتخاذ القرار بذلك.

ووفقا للقناة الإخبارية الأسترالية "9 News" وصف ألبانيز العقد بأنه: "أكبر قفزة في القدرة الدفاعية لأستراليا"، مشيرا إلى أن اتفاقية "أوكوس" "مهمة للغاية" لأمن أستراليا خلال "وقت عدم اليقين" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كما تعهد ألبانيز، بتشجيع وتوسيع مرافق التصنيع الدفاعي المحلية لتجنب الاعتماد على الحلفاء الأجانب للحصول على معدات عسكرية متطورة.

وأشار ألبانيز: "لقد أدركت أستراليا منذ فترة طويلة أن الشراكات والتحالفات هي مفتاح أمننا، ومع ذلك، فإننا نتفهم أن حماية مصالحنا السيادية وتعزيز الاستقرار الإقليمي يتطلب منا تطوير قدراتنا الدفاعية السيادية، بما في ذلك التصنيع المتقدم".

وانتقد رئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم تورنبول، شراء غواصات نووية من طراز "فرجينيا" من الولايات المتحدة، ووصف ذلك بأنه سيشير إلى التخلي عن السيادة الوطنية للبلاد.

ووضح رئيس الوزراء الأسترالي السابق: "ما تتجاهله أستراليا بالكامل تقريبا، هو أن البلاد لا يمكنها تشغيل وصيانة الغواصات النووية المشتراة من الولايات المتحدة، دون إشراف البحرية الأمريكية".

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المصدر: غازيتا.رو