مسؤول ألماني يهاجم تهور بيربوك ويطلب من شولتس ردعها

انتقد رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زيدير، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، حول "الحرب مع روسيا" محذرا من التهور اللفظي الذي يؤدي إلى التصعيد

ونقلت صحيفة Berliner Zeitung، عن زيدير قوله: "على وزيرة الخارجية الألمانية، توخي الحذر فيما تقوله، فالتهور اللفظي يمكن أن يتحول إلى تصعيد عنيف على أرض الواقع".

وأضاف زيدير، "صحيح أن ألمانيا تمد يد العون لأوكرانيا، لكنها ليست في حالة حرب مع روسيا"، ودعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى وقف التصريحات "القذرة" التي تدلي بها بيربوك.

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، صرحت أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في الـ 24 من يناير، بأن أوروبا وحلف الناتو يحاربون روسيا الاتحادية، ودعت الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهود لدعم أوكرانيا، و أن تتوقف عن البحث عن المذنبين بين دولهم.

المصدر: نوفوستي