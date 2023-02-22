رئيس الوزراء التشيكي يتعهد بدعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا"

صرح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بأن جمهورية التشيك هي واحدة من أكبر مقدمي مختلف أنواع المساعدة لأوكرانيا وستواصل دعمها طالما كان ذلك ضروريا.

وأضاف فيالا: "تعد جمهورية التشيك واحدة من أكبر المانحين والموردين لمختلف أنواع المساعدة لأوكرانيا، وسنواصل هذا الدعم طالما كانت أوكرانيا بحاجة لذلك. وأثناء المفاوضات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وارسو، أود التأكيد على دورنا النشط في دعم أوكرانيا، بما في ذلك في إطار الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".





وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بأن حلف الناتو ينوي إجراء تدريبات عسكرية في جمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا، على خلفية "التصعيد الحالي مع روسيا".

المصدر: نوفوستي