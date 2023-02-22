ترامب يؤيد اقتراحا تقدمت به منافسته هايلي على الرئاسة كانت تستهدفه به

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعمه لاقتراح منافسته الجمهورية نيكي هايلي لاختبارات الكفاءة العقلية للسياسيين فوق الـ75 عاما.

وترامب الذي يبلغ من العمر 76 عاما، كتب عبر حسابه على Truth Social: "يجب أن يوافق أي شخص يرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة على إجراء اختبار الكفاءة العقلية الكامل أو حتى قبل ذلك. كما يجب أن يوافق "أي شخص يرشح نفسه لمنصب رئيس الولايات المتحدة على اختبار يثبت أنك قادر جسديا على أداء الوظيفة".

وأضاف: "يتطلب كونك رئيسا متميزا بقدرة ذهنية كبيرة وقدرة بدنية على التحمل. إذا لم تكن لديك هذه الصفات أو السمات، فمن المحتمل أنك لن تنجح".

اشتهر ترامب بأنه اجتاز اختبارا إدراكيا عندما كان رئيسا، وأخبر "فوكس نيوز" في مقابلة عام 2020 أنه أذهل الأطباء بذاكرته. كما اقترح أن يخضع المرشح الرئاسي الديمقراطي آنذاك جو بايدن للاختبار نفسه.

وهايلي البالغة من العمر 51 عاما، أعلنت عن ترشحها للرئاسة الأسبوع الماضي في ساوث كارولينا، ودعت إلى إجراء "اختبارات كفاءة عقلية" بشكل إلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، وهي خطوة تستهدف كلا من بايدن وترامب، اللذين يبلغان من العمر 80 و76 عاما.

المصدر: "نيويورك بوست"