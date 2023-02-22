المجلس الأوروبي يبدأ في "تجنيد" كوادر الصف الثاني في أوكرانيا

لم يعد الغرب يخفي آليته لغرس قيمه ومبادئه وآلياته في الشباب الأوكراني حيث سيخصص المجلس الأوروبي مليون يورو لبرنامج العمل مع الشباب الأوكراني.

يعتزم المجلس الأوروبي تمويل مبادرة تهدف إلى تعزيز العمل مع الشباب الأوكراني، حيث يقوم المجلس بالفعل بتنفيذ مشروع حول سياسة الشباب في أوكرانيا كجزء من خطة عمل البلاد للفترة من 2023-2026.

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ويذكر أن المشروع، وفقا لنص الوثيقة التي اطلعت عليها RT، يتضمن "العمل مع ممثلين عن السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، وكذلك مع المتخصصين في العمل مع الشباب في إدارات المنظمات والمراكز الشبابية والمتخصصين في قطاع الشباب وقادة الشباب والناشطين".

وكجزء من المبادرة نفسها، سيطلب من المقاولين إجراء التدريبات والاستشارات وتطوير الكتيبات وإجراء البحوث والاستطلاعات وغيرها من الأنشطة.

وأشار الباحث في مركز الدراسات الأوروبية في IMEMO RAS فلاديمير أولينتشينكو إلى أن الحديث يدور حول تنفيذ مخطط المجلس الأوروبي لسياسة الموظفين العموميين في أوكرانيا، حيث بدأ الموظفون الأوروبيون في التفكير في مستقبل أوكرانيا. فبينما سيرحل جيل السياسيين الأوكرانيين الموجودين اليوم في السلطة بعد استنفاد إمكانياته، بدأت أوروبا في التفكير فيمن يمكن تدريبه ليحل محل الحكومة الحالية.

المصدر: RT