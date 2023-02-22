قاض يرفض مطالبة عائلات ضحايا 11 سبتمبر بالحصول على أصول أفغانية

حكم قاض أمريكي بأنه لا يحق لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الاستيلاء على 3.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني.

وجادل المحامون الذين يطالبون بالتعويض بأن هذه الأموال يمكن أن تفي بالأحكام القضائية التي حصلوا عليها ضد حركة "طالبان" في أفغانستان.

وقال القاضي جورج دانيلز إنه كان "مقيدا دستوريا" من الموافقة على الوصول إلى الأموال المجمدة في الولايات المتحدة، لأن هذا من شأنه أن يرقى إلى الحكم بأن "طالبان" هي الحكومة الأفغانية الشرعية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تعترف بـ"طالبان"، مما يعني أن المحاكم الأمريكية ليس لديها السلطة للقيام بذلك أيضا.

ويعتبر قرار دانيلز هزيمة لأربع مجموعات من العائلات الذين طالبوا ببعض من 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني التي تم تجميدها في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقال لي وولوسكي، محامي إحدى المجموعات: "هذا القرار يحرم أكثر من 10.000 عضو في جماعة 11 سبتمبر من حقهم في تحصيل تعويضات من طالبان، نعتقد أن الحكم خاطئ وسوف نستأنفه".

المصدر: "رويترز"