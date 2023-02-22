ماروتشكو: القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم المناطق الصناعية في أرتيوموفسك لإخفاء أسلحتها

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرات أوكرانية بماريوبول وسط استهداف مناطق دونباس مقابل تقدم القوات على كافة المحاور واحتدام المعارك بأرتيوموفسك التي يتحصن بها الجيش الأوكراني.

ففي أرتيوموفسك، قال المسؤول العسكري في قوات لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، "إن القوات المسلحة الأوكرانية تتحصن بالمناطق الصناعية والمعامل في أرتيوموفسك لإخفاء أسلحتها ومعداتها العسكرية".

ولفت ماروتشكو إلى أنه في "إحدى المؤسسات الصناعية الكبيرة الواقعة في الجزء الشمالي من المدينة، يقوم العدو بتعزيز خط الدفاع بإقامة التحصينات".

وأوضح ماروتشكو أن "منشآت الشركة تستخدم لوضع الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية هناك. وتستخدم الاتصالات في المنطقة الصناعية لربط الأشياء والتنقل بينها بأمان".

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن التحرير الأخير لقرية باراسكوفيفكا شمال أرتيموفسك يسمح لنا بالاقتراب من قطع الطريق المؤدي إلى شاسوف يار، وهي طريق إمداد القوات الأوكرانية، منوها بأن الطريق إلى شاسوف يار يجب قطعه، ما يتيح المجال في تحرير أرتيوموفسك.

وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس. معارك شرسة مستمرة من أجل المدينة.

من ناحية أخرى، تواصل القوات الأوكرانية محاولات استهداف مناطق متفرقة في دونباس، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيريتين فوق ماريوبول، الليلة الماضية، وبحسب بيان السلطات، "في ليلة 22 فبراير، تم رصد مسيريتين بالقرب من ماريوبول وتم إسقاطها من قبل دفاعاتنا الجوية".

كما أطلقت القوات الأوكرانية ثلاثة صواريخ مMLRS على منطقة وسط المدينة في ماكييفكا، حسبما أفاد به مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا (JCCC).

وماكييفكا هي تابعة لمدينة دونيتسك، بجوار المركز الإداري لجمهورية دونيتسك الشعبية من الشمال الشرقي.

المصدر: RT