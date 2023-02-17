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كييف تعد أماكن للمقابر الجماعية بالقرب من أرتيموفسك

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كييف تعد أماكن للمقابر الجماعية بالقرب من أرتيموفسك
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قال المسؤول العسكري في قوات لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو إن كييف تعد أماكن للمقابر الجماعية لجنودها في قرية مينكوفكا، على بعد 20 كيلومترا من أرتيموفسك حيث تدور معارك شرسة.

وأضاف ماروتشكو "في قرية مينكوفكا الواقعة شمال غرب أرتيموفسك، تم الكشف عن أعمال معدات هندسية أوكرانية تحفر خنادق موازية في الغابة".

وأوضح ماروتشكو أنه بناء على الموقع والتكوين، يتبين أنه يتم إعداد مكان جديد لدفن الجنود الأوكرانيين، الذين يتم نقل جثثهم، بشكل دوري إلى هذه المنطقة من منطقة الأعمال العدائية النشطة.

وأرتيموفسك هي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، حيث تقع في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة.

المصدر: نوفوستي

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